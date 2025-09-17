Giri di droga durante l' estate | in appello diminuzione delle pene per cinque imputati

Brindisireport.it | 17 set 2025

LECCE - Sensibili diminuzioni di pena in secondo grado per cinque imputati - per fatti in materia di droga, localizzati a Francavilla Fontana, Ostuni e anche in altri paesi del Brindisino - condannati dal gup del tribunale di Brindisi un anno fa (leggi l'articolo), dopo la scelta del rito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

