LECCE - Sensibili diminuzioni di pena in secondo grado per cinque imputati - per fatti in materia di droga , localizzati a Francavilla Fontana, Ostuni e anche in altri paesi del Brindisino - condannati dal gup del tribunale di Brindisi un anno fa (leggi l'articolo), dopo la scelta del rito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: giri - droga

La guardia di finanza aveva scoperto un giro di spaccio di droga all'interno dell'Icot di Latina, per cui quattro dei sedici indagati nell'operazione avrebbero dovuto essere giudicati il 28 gennaio. Il giudice dell'udienza preliminare Barbara Cortegiano ha rinviato i - facebook.com Vai su Facebook

Roma, giro di prostituzione e droga: sgominata banda di colombiani https://ilfaroonline.it/2025/09/16/roma-giro-di-prostituzione-e-droga-sgominata-banda-di-colombiani/618085/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Giri di droga durante l'estate: in appello diminuzione delle pene per cinque imputati; Giri di droga durante l'estate: in appello diminuzione delle pene per cinque imputati; Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena.

Lecce, la scia della droga dall'estate ad Halloween: segnalati in più di 300 - Controlli tra stazioni e vita notturna: negli ultimi sei mesi sequestrati 14 chili di droga tra hashish, marijuana, eroina e cocaina LECCE - Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it