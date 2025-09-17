Arezzo, 17 settembre 2025 – Giovanni Grasso: “Esperienza e gioventù al servizio della Toscana” Il candidato di Casa Riformista: “Per Fdi l’incompatibilità si ferma a Creti?” L’esperienza maturata ricoprendo ruoli importanti fin da giovanissimo, ma anche l’entusiasmo della sua gioventù. Uno dei claim della campagna elettorale di Giovanni Grasso è proprio “esperienza e gioventù per la Toscana” ed i temi scelti dal candidato della lista “Casa Riformista – Eugenio Giani Presidente” prendo spunto proprio dalle lettere del suo cognome, che diventano le iniziale degli argomenti cardine della candidatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovanni Grasso: “Esperienza e gioventù al servizio della Toscana”