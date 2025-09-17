Giovani caregiver protagonisti della mostra-evento ‘Impression of Humanity’

(Adnkronos) – Un percorso di ascolto e sperimentazione che dà voce al vissuto e alle emozioni dei giovani caregiver italiani attraverso il linguaggio dell'arte e dell'intelligenza artificiale, grazie al talento di giovanissimi studenti della Rufa – Rome University of Fine Arts che hanno tradotto in espressione artistica le esperienze di chi – mentre è ancora . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it