Giornata per la sicurezza delle cure Aifa si illumina di arancione per promuoverla

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Anche quest'anno l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) celebra la Giornata mondiale per la sicurezza delle cure, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità, e si illumina di arancione per promuovere la sicurezza delle cure, a partire dai più piccoli. Il tema del 2025 è 'Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino' e lo slogan . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giornata - sicurezza

Giustizia e sicurezza, Meloni va avanti spedita: "Giornata di risposte concrete"

Generali, in giornata completata la messa in sicurezza. ‘Puntellata’ anche l’altra insegna

A Fossacesia il World drowning prevention day: una giornata dedicata alla sicurezza in mare e alla prevenzione degli incidenti

Giornata per la sicurezza delle cure, Aifa si illumina di arancione per promuoverla; Farmaci. Da sclerosi multipla a dermatite atopica, il CdA AIFA approva la rimborsabilità di 16 medicinali; 6° Giornata mondiale e nazionale per la sicurezza delle cure 2024.

giornata sicurezza cure aifaCure sicure per ogni neonato e ogni bambino - Le iniziative della Regione Umbria e delle aziende sanitarie e ospedaliere, in occasione del World Patient Safety Day promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ... Da iltamtam.it

giornata sicurezza cure aifaGiornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita - Anche quest'anno il17 settembre si celebra la "Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita", nata per sottolineare che la sicurezza delle cure è parte ... Secondo regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Sicurezza Cure Aifa