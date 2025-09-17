Giornata nazionale sulla Sla Montecitorio si illumina di verde

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata nazionale sulla Sla. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio resterà illuminata con il colore verde, simbolo dell’iniziativa, dalle 19.30 di giovedì 18 settembre all’una di venerdì 19. In occasione della XVIII Giornata Nazionale sulla Sla, prevista appunto per il prossimo 18 settembre, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con l’altro Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio dell’Anci, promuoverà in tutta Italia l’iniziativa “Coloriamo l’Italia di verde”, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia degenerativa che ad oggi in Italia affligge circa 6000 persone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

