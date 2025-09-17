Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti | le iniziative a Cittanova
Sabato 20 settembre 2025, alle ore 9:30, al Teatro comunale R. Gentile di Cittanova, si celebrerà per la prima volta in Italia la Giornata Nazionale degli Internati Militari Italiani (IMI) nei lager nazisti, istituita con la Legge n. 6 del 13 gennaio 2025. La ricorrenza intende onorare, a oltre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
