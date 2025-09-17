Domenica 21 settembre, a partire dalle ore 16 nel centro storico di San Mauro Pascoli, torna la Festa dello Sport organizzata dall’Associazione Sportiva Rubicone in Volley in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. L’apertura ufficiale dell’evento sarà accompagnata da musica e animazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - sport

Ravarino celebra lo sport per tutti con la ‘’Giornata della Relazione e dell’Inclusione’’

Tutto pronto per Cuori Olimpici. Una giornata di sport e cultura tra le meraviglie del territorio

Inaugurati i nuovi campi da padel del Circolo Ponte Milvio Tennis Club: una giornata di sport, inclusione e partecipazione

@follower Una giornata all'insegna dello sport e della condivisione presso il parco commerciale ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Bagnaia sui test di Misano: "Giornata positiva. Stoner? Importante averlo nel box" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - X Vai su X

Giornata di sport e divertimento a San Mauro per la tradizionale 'Festa dello Sport'; Special Sport Day – prima edizione; Gran ritorno per la San Lorenzo Run: sport, solidarietà e divertimento per tutta la famiglia.

Festa dello Sport a Marnate: una giornata all’insegna del movimento e del divertimento - Durante la giornata saranno presenti le associazioni sportive del territorio che proporranno dimostrazioni e attività pratiche ... Scrive varesenews.it

San Miniato, a Casa Bonello torna la Festa dello Sport - 00, a Casa Bonello torna la XIV edizione della Festa dello sport, con diverse novità. Segnala gonews.it