Giornata di sport e divertimento a San Mauro per la tradizionale ' Festa dello Sport'

Cesenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 settembre, a partire dalle ore 16 nel centro storico di San Mauro Pascoli, torna la Festa dello Sport organizzata dall’Associazione Sportiva Rubicone in Volley in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. L’apertura ufficiale dell’evento sarà accompagnata da musica e animazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

