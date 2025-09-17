Giornata di mobilitazione per Gaza Cgil Ravenna | Non possiamo stare in silenzio di fronte al massacro
La Cgil ha proclamato una giornata di mobilitazione per venerdì 19 settembre con presidi in tutta Italia per protestare contro quanto sta accadendo a Gaza City. In Emilia-Romagna lo sciopero sarà di 4 ore e, a Ravenna, sono previsti una manifestazione e un corteo in partenza alle ore 16 dal Pala. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Giornata nazionale per i diritti dei detenuti: anche la garante leccese aderisce alla mobilitazione
“Stamattina abbiamo deciso di indire una grande giornata di mobilitazione per venerdì 19 settembre che prevede per le categorie proclamazione di scioperi e manifestazioni a livello territoriale“. Lo annuncia il segretario della Cgil Maurizio Landini. - facebook.com Vai su Facebook
