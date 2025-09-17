Giornata di mobilitazione per Gaza Cgil Ravenna | Non possiamo stare in silenzio di fronte al massacro

La Cgil ha proclamato una giornata di mobilitazione per venerdì 19 settembre con presidi in tutta Italia per protestare contro quanto sta accadendo a Gaza City. In Emilia-Romagna lo sciopero sarà di 4 ore e, a Ravenna, sono previsti una manifestazione e un corteo in partenza alle ore 16 dal Pala. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

