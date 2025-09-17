Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale
Il prossimo 20 settembre ricorre la "Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale", istituita dalla legge 13 gennaio 2025, n. 6, al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di.
Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova
In occasione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, il 19 settembre l'istituto varesino promuove a Villa Recalcati un incontro rivolto agli studenti dell'ultimo anno che si confronteranno con studiosi e ricercatori di storia, con u
Giornata degli internati nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale - Le celebrazioni si terranno presso la Sala Consiliare del Comune di Sansepolcro con inizio alle ore 9.
Giornata degli Internati Italiani: incontro pubblico a Santa Croce sull'Arno sulla memoria degli IMI - In occasione della Giornata degli Internati Italiani nei campi di concentramento, le sezioni ANPI di Fucecchio, Montopoli, San Miniato, Santa Croce ...