Giornata Alzheimer allarme Uneba | in Italia poco da festeggiare
Roma, 17 set. (askanews) - "Per la Giornata mondiale del 21 settembre, in Italia c'è poco da festeggiare. È a rischio il futuro dell'assistenza alle persone malate di demenza e di Alzheimer. I maggiori costi per le cure dei malati di Alzheimer, ricoverati presso le Rsa e le Case di riposo, non devono ricadere sulle famiglie e sugli enti". Lo ha detto Franco Massi, presidente di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, www.uneba.it), voce di oltre mille enti dediti all'assistenza ai più fragili in tutta Italia, in gran parte non profit di radici cristiane. "È necessario che Governo, Parlamento e Regioni approvino norme che stabiliscano in modo chiaro chi deve pagare e in che misura le rette - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Salerno, una giornata speciale al Parco del Mercatello con "Caffè Alzheimer"
Il 21 settembre ricorre la Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer
Predappio partecipa alla Giornata Mondiale dell'Alzheimer con un pomeriggio di testimonianze e interventi di esperti
In occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer del 21 settembre, si torna a parlare della questione del pagamento delle rette di ricovero. Continua l'attesa per un intervento legislativo che metta fine al caos attuale, per il bene dei pazienti, delle famiglie e
MALATTIA DI ALZHEIMER, ASM: GIORNATA DI PREVENZIONE GRATUITA DEDICATA AGLI OVER 65 CON VALUTAZIONI NEUROPSICOLOGICHE ALL’OSPEDALE DI MATERA - X Vai su X
