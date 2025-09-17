Giornata Alzheimer allarme Uneba | in Italia poco da festeggiare

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 set. (askanews) - "Per la Giornata mondiale del 21 settembre, in Italia c'è poco da festeggiare. È a rischio il futuro dell'assistenza alle persone malate di demenza e di Alzheimer. I maggiori costi per le cure dei malati di Alzheimer, ricoverati presso le Rsa e le Case di riposo, non devono ricadere sulle famiglie e sugli enti". Lo ha detto Franco Massi, presidente di Uneba (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, www.uneba.it), voce di oltre mille enti dediti all'assistenza ai più fragili in tutta Italia, in gran parte non profit di radici cristiane. "È necessario che Governo, Parlamento e Regioni approvino norme che stabiliscano in modo chiaro chi deve pagare e in che misura le rette - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

giornata alzheimer allarme uneba in italia poco da festeggiare

© Quotidiano.net - Giornata Alzheimer, allarme Uneba: in Italia poco da festeggiare

In questa notizia si parla di: giornata - alzheimer

Salerno, una giornata speciale al Parco del Mercatello con "Caffè Alzheimer"

Il 21 settembre ricorre la Giornata Mondiale della Malattia di Alzheimer

Predappio partecipa alla Giornata Mondiale dell'Alzheimer con un pomeriggio di testimonianze e interventi di esperti

Giornata Alzheimer 2025 – Allarme UNEBA: c’è poco da festeggiare; Giornata Alzheimer, allarme Uneba: in Italia poco da festeggiare.

Giornata Alzheimer, allarme Uneba: in Italia poco da festeggiare - (askanews) – “Per la Giornata mondiale del 21 settembre, in Italia c’è poco da festeggiare. Da askanews.it

Giornata Alzheimer, allarme Uneba: c’è poco da festeggiare - (askanews) – In vista della Giornata mondiale dell’Alzheimer del 21 settembre, “in Italia c’è poco da festeggiare. Scrive askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Alzheimer Allarme Uneba