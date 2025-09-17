Giorgia Meloni scalda il centrodestra marchigiano | Mi date energia ed entusiasmo Fidatevi di Francesco Acquaroli

Anconatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Quando i leader chiamano, il popolo del centrodestra marchigiano rispondono sempre presente. In migliaia (8mila secondo l’organizzazione) hanno infatti partecipato al comizio che la premier Giorgia Meloni ha tenuto assieme ai vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorgia - meloni

Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video

Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»

Se vuoi la pace, prepara la guerra: Giorgia Meloni cita il motto dell'imperialismo romano e conferma il supporto italiano all'imperialismo di USraele

Giorgia Meloni scalda il centrodestra marchigiano: «Mi date energia ed entusiasmo. Fidatevi di Francesco Acquaroli»; Regionali, nel centrodestra mancano tre candidati: «Nomi prima delle Marche»; Il Pd ed Emiliano pensano già al dopo Decaro: tre le alternative e nel centrodestra scalda i motori Sisto.

Elezioni Marche, Schlein a Meloni: "Vinceremo". La premier: "Uniti solo per batterci" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Marche, Schlein a Meloni: 'Vinceremo'. Come scrive tg24.sky.it

giorgia meloni scalda centrodestraMeloni attacca i rivali: non ne azzeccano una. Noi uniti da 30 anni - Giorgia Meloni, in piazza Roma ad Ancona per Francesco Acquaroli, ricandidato alla presidenza delle Marche, al voto il 28 e 29 settembre, fa un c ... Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni Scalda Centrodestra