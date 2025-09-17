Giorgia Meloni scalda il centrodestra marchigiano | Mi date energia ed entusiasmo Fidatevi di Francesco Acquaroli
ANCONA – Quando i leader chiamano, il popolo del centrodestra marchigiano rispondono sempre presente. In migliaia (8mila secondo l’organizzazione) hanno infatti partecipato al comizio che la premier Giorgia Meloni ha tenuto assieme ai vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: giorgia - meloni
Meloni firma il suo libro "Io sono Giorgia" per l'Ambasciatore Usa Fertitta – Il video
Meloni, très chic! Alla tv francese il successo dei mille giorni di Giorgia: «Le soluzioni italiane servirebbero anche a noi»
Se vuoi la pace, prepara la guerra: Giorgia Meloni cita il motto dell'imperialismo romano e conferma il supporto italiano all'imperialismo di USraele
Nelle immagini di #SenatoTV, un estratto dell’intervento del Presidente del Senato @Ignazio_LaRussa alla presentazione del libro "Il #PianoMattei. Come Giorgia Meloni ha riportato l'Europa nel Mediterraneo globale" e le dichiarazioni a margine dell’autore - X Vai su X
La risposta definitiva ai deliri di Giorgia Meloni sulla “sinistra violenta” e “dell’odio” non poteva che darla lui, Pierluigi Bersani. Che ieri a Dimartedì, rispondendo all’attacco frontale della Presidente del Consiglio, ha detto tutto quello che oggi va detto, alla sua - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni scalda il centrodestra marchigiano: «Mi date energia ed entusiasmo. Fidatevi di Francesco Acquaroli»; Regionali, nel centrodestra mancano tre candidati: «Nomi prima delle Marche»; Il Pd ed Emiliano pensano già al dopo Decaro: tre le alternative e nel centrodestra scalda i motori Sisto.
Elezioni Marche, Schlein a Meloni: "Vinceremo". La premier: "Uniti solo per batterci" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Marche, Schlein a Meloni: 'Vinceremo'. Come scrive tg24.sky.it
Meloni attacca i rivali: non ne azzeccano una. Noi uniti da 30 anni - Giorgia Meloni, in piazza Roma ad Ancona per Francesco Acquaroli, ricandidato alla presidenza delle Marche, al voto il 28 e 29 settembre, fa un c ... Riporta corriere.it