Gioco pubblico servono misure urgenti per salvare la filiera fisica
Un paradosso tutto italiano: i giocatori puntano sempre di più, ma le casse dello Stato incassano sempre meno. È questa l'anomalia emersa dal Forum Acadi 2025, dove è stato presentato il quarto Bilancio di sostenibilità del comparto del gioco pubblico, un documento che mette nero su bianco una verità scomoda per la politica italiana. I numeri parlano chiaro e disegnano un quadro preoccupante: dal 2019 al 2024 la spesa degli italiani nel gioco è cresciuta del 10%, ma il peso del gioco online è passato dal 33% al 59% della raccolta totale. Contemporaneamente, la rete del gioco fisico ha perso 9 miliardi di euro in raccolta, con una riduzione superiore al 30% per gli apparecchi da intrattenimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: gioco - pubblico
Giocare da grandi. Le rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico 2020-2025
"Ristopro, bel gioco per far divertire il pubblico"
Il Gioco del Pozzo incanta Piazza Varchi, un grande successo di pubblico con oltre 4000 spettatori
Straordinario successo di pubblico e di qualità del gioco espresso dalle venti squadre alla diciannovesima edizione della 24 Ore alladiese, manifestazione di calcio a 7 organizzata dalla società calcistica dell'Agliè e vinta dalla formazione dell'Atletico Malù ch - facebook.com Vai su Facebook
Forum ACADI 2025, Di Faustino (Nomisma): “Il gioco è un fenomeno sociale radicato, servono visione di sistema e tutela equilibrata”; Giochi, Caroli (Fondazione Fair): Servono misure mirate per i diversi tipi di giocatori; I-Com: “Cresce il gioco pubblico ma servono regole certe”. Focus su online, rete fisica e fiscalità.
Gioco pubblico, servono misure urgenti per salvare la filiera fisica - Un paradosso tutto italiano: i giocatori puntano sempre di più, ma le casse dello Stato incassano sempre meno. Come scrive iltempo.it
Forum Acadi 2025, Cardia: “La tutela dell’utente deve guidare le regole del comparto. Preoccupati per i ritardi: servono misure ponte fino al 2027" - Dati su spesa, gettito e occupazione mostrano criticità. Segnala agimeg.it