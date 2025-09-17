gioco pubblico servono misure urgenti per salvare la filiera fisica

Un paradosso tutto italiano: i giocatori puntano sempre di più, ma le casse dello Stato incassano sempre meno. È questa l'anomalia emersa dal Forum Acadi 2025, dove è stato presentato il quarto Bilancio di sostenibilità del comparto del gioco pubblico, un documento che mette nero su bianco una verità scomoda per la politica italiana. I numeri parlano chiaro e disegnano un quadro preoccupante: dal 2019 al 2024 la spesa degli italiani nel gioco è cresciuta del 10%, ma il peso del gioco online è passato dal 33% al 59% della raccolta totale. Contemporaneamente, la rete del gioco fisico ha perso 9 miliardi di euro in raccolta, con una riduzione superiore al 30% per gli apparecchi da intrattenimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

