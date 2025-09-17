Gioco pubblico servono misure urgenti per salvare la filiera fisica

Iltempo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paradosso tutto italiano: i giocatori puntano sempre di più, ma le casse dello Stato incassano sempre meno. È questa l'anomalia emersa dal Forum Acadi 2025, dove è stato presentato il quarto Bilancio di sostenibilità del comparto del gioco pubblico, un documento che mette nero su bianco una verità scomoda per la politica italiana. I numeri parlano chiaro e disegnano un quadro preoccupante: dal 2019 al 2024 la spesa degli italiani nel gioco è cresciuta del 10%, ma il peso del gioco online è passato dal 33% al 59% della raccolta totale. Contemporaneamente, la rete del gioco fisico ha perso 9 miliardi di euro in raccolta, con una riduzione superiore al 30% per gli apparecchi da intrattenimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

gioco pubblico servono misure urgenti per salvare la filiera fisica

© Iltempo.it - Gioco pubblico, servono misure urgenti per salvare la filiera fisica

In questa notizia si parla di: gioco - pubblico

Giocare da grandi. Le rilevazioni dell’Osservatorio sul gioco pubblico 2020-2025

"Ristopro, bel gioco per far divertire il pubblico"

Il Gioco del Pozzo incanta Piazza Varchi, un grande successo di pubblico con oltre 4000 spettatori

Forum ACADI 2025, Di Faustino (Nomisma): “Il gioco è un fenomeno sociale radicato, servono visione di sistema e tutela equilibrata”; Giochi, Caroli (Fondazione Fair): Servono misure mirate per i diversi tipi di giocatori; I-Com: “Cresce il gioco pubblico ma servono regole certe”. Focus su online, rete fisica e fiscalità.

gioco pubblico servono misureGioco pubblico, servono misure urgenti per salvare la filiera fisica - Un paradosso tutto italiano: i giocatori puntano sempre di più, ma le casse dello Stato incassano sempre meno. Come scrive iltempo.it

gioco pubblico servono misureForum Acadi 2025, Cardia: “La tutela dell’utente deve guidare le regole del comparto. Preoccupati per i ritardi: servono misure ponte fino al 2027" - Dati su spesa, gettito e occupazione mostrano criticità. Segnala agimeg.it

Cerca Video su questo argomento: Gioco Pubblico Servono Misure