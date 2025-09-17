Disavventura per la squadra del Monaco in partenza per Bruges dopo domani giocheranno la prima partita stagionale di Champions. L' aereo sul quale dovevano viaggiare per raggiungere il Belgio ha subito un guasto all'impianto dell' aria condizionata : complice il gran caldo i giocatori sono rimasti in mutande . 🔗 Leggi su Fanpage.it

Monaco Inter, lo scatto di gruppo dei giocatori nerazzurri poco prima dell’incontro con i francesi – FOTO

Contro la Juventus Cristian Chivu ha schierato dall'inizio 9 giocatori che sono scesi in campo a Monaco - facebook.com Vai su Facebook

Giocatori del Monaco in mutande sull'aereo dopo un guasto all'aria condizionata: partenza rinviata; Neymar: 'Nel 2013 ero in mutande, aprii la porta e trovai Guardiola'; Marcus Thuram protagonista in Bayern-Inter non solo per le giocate: la foto delle sue mutande è virale sul web.

Monaco, ecco i giocatori osservati dal Chelsea - Nella sfida di Champions che ha visto scontrarsi Monaco e Borussia Dortmund, erano molti gli osservatori sugli spalti. Lo riporta calciomercato.com