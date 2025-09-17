Giletti riparte da Santoro, chi la pensa diversamente deve avere spazio.

Sarà Michele Santoro il primo ospite di Massimo Giletti nella nuova stagione di ‘Lo stato delle cose’ in onda da lunedì in prima serata su Raitre. “Per me questo è un passo importante – sottolinea il conduttore – È la dimostrazione che questa azienda è aperta ai contributi, perché non credo che Santoro sia un fan di Meloni. Anche chi la pensa diversamente deve avere spazio in una tv pubblica. Io voglio ascoltare l’opinione di tutti e spero di riuscirci. Sono contrario alle linee guida”. La prima inchiesta riguarda le infiltrazioni nel demanio pubblico siciliano: “In Sicilia – spiega Giletti – ho scoperto, insieme al deputato regionale Ismaele La Vardera con cui ho lavorato tutta questa estate, una vicenda che riguarda infiltrazioni mafiose nella gestione del demanio dello stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

