Giletti incoraggia Tudor e la Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista e noto tifoso bianconero sulla stagione dei bianconeri. Il giornalista e conduttore Massimo Giletti, intervenuto durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, ha offerto un’analisi lucida e senza filtri del momento attuale della Juventus, soffermandosi sui problemi strutturali della squadra più che sui gol segnati. Secondo Giletti, il vero nodo da sciogliere per i bianconeri risiede nella zona nevralgica del campo. PAROLE – «Io sono sempre abituato ad analizzare le cose che non vanno in una partita. L’impressione è che a centrocampo appena non ci sono Thuram e Locatelli vengono fuori dei problemi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giletti incoraggia Tudor e la Juve: «Ho grande fiducia, incarna l’anima di questo club. Confronto Del Piero Yildiz? Chi indossa il numero 10 deve prendersi delle responsabilità, avrà bisogno di questa cosa»