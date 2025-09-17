Giletti incoraggia Tudor e la Juve | Ho grande fiducia incarna l’anima di questo club Confronto Del Piero Yildiz? Chi indossa il numero 10 deve prendersi delle responsabilità avrà bisogno di questa cosa

17 set 2025

Giletti incoraggia Tudor e la Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista e noto tifoso bianconero sulla stagione dei bianconeri. Il giornalista e conduttore Massimo Giletti, intervenuto durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, ha offerto un’analisi lucida e senza filtri del momento attuale della Juventus, soffermandosi sui problemi strutturali della squadra più che sui gol segnati. Secondo Giletti, il vero nodo da sciogliere per i bianconeri risiede nella zona nevralgica del campo. PAROLE – «Io sono sempre abituato ad analizzare le cose che non vanno in una partita. L’impressione è che a centrocampo appena non ci sono Thuram e Locatelli vengono fuori dei problemi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giletti incoraggia Tudor e la Juve: «Ho grande fiducia, incarna l’anima di questo club. Confronto Del Piero Yildiz? Chi indossa il numero 10 deve prendersi delle responsabilità, avrà bisogno di questa cosa»

