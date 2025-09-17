Giglio Bagnara chiude | sconti fino al 70% in vendita anche arredi e pezzi iconici del negozio
Giglio Bagnara, iconico negozio di Sestri Ponente, si avvia verso la chiusura, prevista per il prossimo 15 novembre dopo oltre 150 anni di storia. Prima che la serranda si abbassi definitivamente sono stati fissati gli ultimi saldi. In vendita anche pezzi iconici del negozioGiovedì 18 settembre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
