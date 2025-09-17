Gigi Buffon segna un gol pazzesco da centrocampo su assist di Kakà | Casillas resta incredulo

Gianluigi Buffon stupisce tutti e segna da attaccante vero: gol da centrocampo su assist di Kak á, un pallone forte e imparabile per Casillas che resta di stucco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scommetteva sulle partite di calcio, Gigi Buffon nel mirino | Il compagno di squadra lo spiava sull’iPad: clamoroso scandalo

Il ‘Bancarella’ va in gol. Gigi Buffon sul podio: "Ho raccontato l’uomo e non la sua carriera"

Con il suo romanzo d’esordio, la scrittrice siciliana, conquista i librai e batte una sestina d’autori agguerrita. A Gigi Buffon il Premio Bancarella Sport

Anche Gigi Buffon, leggenda del calcio italiano e oggi capo delegazione della Nazionale, sarà ospite della 37ª edizione del Galà della Castagna d’Oro, in programma dal 3 al 5 ottobre al ... - facebook.com Vai su Facebook

Ecco Gigi Buffon, dirigente apicale FIGC, impegnato anima e corpo a risolvere i problemi della nazionale italiana - X Vai su X

Il 'Bancarella' va in gol. Gigi Buffon sul podio: "Ho raccontato l'uomo e non la sua carriera" - Letteratura sportiva e romanzi hanno riempito la gerla dei due Premi Bancarella che nel weekend sul palco di Piazza della Repubblica a Pontremoli hanno portato scrittori, protagonisti sportivi, ...