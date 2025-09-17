Giardino sensoriale a Bollate L’oasi per anziani e disabili | Un servizio per le famiglie
È un luogo pensato per stimolare i cinque sensi, regalare serenità e migliorare il benessere delle persone fragili e delle loro famiglie. È il "giardino sensoriale" inaugurato ieri pomeriggio nel Centro Diurno Integrato Il Mandorlo che si trova all’interno del Pot di Bollate. Un’area progettata per stimolare i sensi, fondamentale per sostenere la riabilitazione delle persone anziane parzialmente autosufficienti, con bisogni sanitari, assistenziali o sociali difficili da gestire a domicilio, che frequentano la struttura semiresidenziale di via Piave. Un percorso ad anello, con assenza di barriere architettoniche, con corrimano sistemati lungo il percorso, piante e verde con colori e profumi, che favorisce il contatto con la natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
