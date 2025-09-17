Gianmarco chi? Uomini e Donne che rivincita per Nadia | dal non scelta al principe azzurro Chi è Andrea

Caffeinamagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrava destinata a vivere una lunga delusione dopo la fine del percorso televisivo a Uomini e Donne, invece Nadia Di Diodato ha trovato la forza di voltare pagina. La giovane, che fino all’ultimo aveva sperato di conquistare il cuore di Gianmarco Steri, si è vista preferire Cristina Ferrara. Da allora, le voci su quella scelta non hanno mai smesso di circolare, soprattutto perché la coppia formatasi nello studio non è mai apparsa davvero serena. >> “È nato Demetrio Tancredi”. L’attrice italiana mamma per la prima volta a 48 anni Per Nadia, però, è arrivata una rivincita sentimentale che non passa inosservata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gianmarco - uomini

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Gianmarco Steri ricorda il drammatico incidente tenuto segreto a Uomini e Donne

Uomini e Donne, brutta avventura per Gianmarco e Cristina in aeroporto? La testimonianza

Uomini e Donne torna in prima serata con la scelta di Gianmarco; Uomini e Donne, Gianmarco perde una corteggiatrice, nel Trono Over scatta un bacio per Gemma; Uomini e Donne, tutte pazze per Gianmarco: 3000 richieste per il nuovo tronista.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato ha un nuovo fidanzato?/ Gianmarco Steri dimenticato, indizio social! - L’ex corteggiatrice di Gianmarco Steri a Uomini e Donne potrebbe aver trovato l’amore. Segnala ilsussidiario.net

Uomini e Donne, è finita tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: rottura per troppa gelosia - Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne si sono lasciati: la rottura sarebbe dovuta alla troppa gelosia di lei. mondotv24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gianmarco Uomini Donne Rivincita