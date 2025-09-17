Giancarlo Magalli | Pippo Baudo non voleva dare il numero di telefono a Katia Ricciarelli Aveva detto ‘non me la passare quando chiama’ Non voleva sentirla
Katia Ricciarelli, durante l’ultima intervista rilasciata a “Verissimo”, aveva sottolineato il fatto che non riusciva a chiamare l’ex marito Pippo Baudo. “Tutti i tentativi di mettermi in contatto con lui erano filtrati, era impossibile. – ha detto a Silvia Toffanin – È stato isolato da tutti e lo dicono tutti, tra cui suo figlio. Mi dispiace che lui se ne sia andato praticamente da solo. Se avessi saputo prima del peggioramento delle sue condizioni di salute sarei andata da lui e sarei rimasta giorno e notte con lui. Questo non lo perdonerò mai”. Sarebbe diversa la realtà, secondo quanto raccontato da uno degli amici dello storico conduttore morto lo scorso 16 agosto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
