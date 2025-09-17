Gestisci la temperatura di casa con il termostato smart tado° | il kit base è in offerta speciale su Amazon a 129 euro

Dday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In offerta su Amazon a 129 euro, il termostato smart tado° Kit Base ti permette di controllare facilmente la temperatura di tutta la casa. Grazie all’app e alla compatibilità con Alexa, Google Home e Siri, puoi programmare il riscaldamento, rilevare automaticamente le finestre aperte e ottimizzare i consumi energetici. 🔗 Leggi su Dday.it

