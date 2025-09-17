Germania scarcerato il principale sospettato per la sparizione di Maddie McCann

Lettera43.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Brückner, 48 anni, l’uomo al centro delle indagini sulla sparizione di Madeleine McCann, scomparsa in Portogallo nel 2007, nella mattinata del 17 settembre è stato scarcerato. Brückner era rimasto coinvolto nella sparizione della bambina quando, nel 2019, venne condannato a sette anni e mezzo per lo stupro di una turista americana di 72 anni, avvenuto in Algarve nel 2005. Nel 2020 gli inquirenti tedeschi lo identificarono come sospettato dell’omicidio della piccola, ma le prove raccolte non portarono a una svolta. Il tribunale di Braunschweig lo ha assolto nel 2024 per il caso Maddie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

germania scarcerato il principale sospettato per la sparizione di maddie mccann

© Lettera43.it - Germania, scarcerato il principale sospettato per la sparizione di Maddie McCann

In questa notizia si parla di: germania - scarcerato

Liberato in Germania principale sospettato del caso Maddie; Torna libero Christian Brückner, il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann: Ha progetti per il futuro, ma soffre d'ansia; Scomparsa Maddie McCann, rilasciato dal carcere il principale sospettato Christian Brueckner.

germania scarcerato principale sospettatoLiberato in Germania principale sospettato del caso Maddie - Christian Brückner è stato rilasciato dal carcere per insufficienza di prove, dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Secondo tg24.sky.it

germania scarcerato principale sospettatoLiberato in Germania il principale sospettato del caso Maddie - Il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann in Portogallo nel 2007, Christian Brückner, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena pe ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Germania Scarcerato Principale Sospettato