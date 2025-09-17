Christian Brückner, 48 anni, l’uomo al centro delle indagini sulla sparizione di Madeleine McCann, scomparsa in Portogallo nel 2007, nella mattinata del 17 settembre è stato scarcerato. Brückner era rimasto coinvolto nella sparizione della bambina quando, nel 2019, venne condannato a sette anni e mezzo per lo stupro di una turista americana di 72 anni, avvenuto in Algarve nel 2005. Nel 2020 gli inquirenti tedeschi lo identificarono come sospettato dell’omicidio della piccola, ma le prove raccolte non portarono a una svolta. Il tribunale di Braunschweig lo ha assolto nel 2024 per il caso Maddie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Germania, scarcerato il principale sospettato per la sparizione di Maddie McCann