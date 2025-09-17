Germania liberato il principale sospettato del caso Maddie
Il procuratore tedesco Christian Wolters non è stato in grado di impedire il rilascio a causa dell'insufficienza di prove. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Liberato in Germania principale sospettato del caso Maddie - Christian Brückner è stato rilasciato dal carcere per insufficienza di prove, dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Scrive tg24.sky.it
Maddie McCann: liberato in Germania Christian Brückner, il principale sospettato. Mancano le prove - L'uomo ha scontato una pena di sette anni e mezzo per aver violentato una turista statunitense in Portogallo nel 2005 ... Riporta msn.com