Georgina Rodriguez è incinta? Le foto al gala infiammano il gossip
Un pancino sospetto e subito scoppia il gossip: Georgina Rodriguez è incinta? L’influencer, compagna e futura moglie di Cristiano Ronaldo, ha fatto parlare di sé dopo la sua apparizione al gala Caring for Women a New York. Il suo abito nero, aderente ma rivelatore, ha acceso le voci di una possibile nuova gravidanza. L’indiscrezione arriva poche settimane dopo l’annuncio delle nozze: l’11 agosto, infatti, la coppia ha confermato sui social la decisione di sposarsi dopo nove anni di relazione. Le ipotesi hanno trovato eco anche nei talk show spagnoli. Alba Morales, opinionista di ¡Vaya fama!, ha commentato che “se ci fosse una gravidanza, per la coppia sarebbe un passo naturale verso la costruzione di una famiglia ancora più numerosa”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
