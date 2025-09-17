Genova nel cuore del Mediterraneo oggi al centro della tappa ligure di Repubblica Insieme

Dalle 17 al Palazzo della Borsa a confronto istituzioni, imprese, mondo della cultura e il cantante Alfa ospite dell’evento. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Genova nel cuore del Mediterraneo, oggi al centro della tappa ligure di Repubblica Insieme

In questa notizia si parla di: genova - cuore

Festival in una notte d’estate: prosa, musica e danza nel cuore di Genova

“Un’isola medioevale nel cuore di Genova” visita con degustazione finale

Aiuti per Gaza, il partigiano Giotto: "Presente col cuore. Genova torna protagonista della solidarietà internazionale"

Mercoledì 17 settembre dalle ore 17 la Repubblica arriva a Genova, nella storica Sala delle Grida al Palazzo della Borsa Valori, in Via XX Settembre 44. Genova nel cuore del Mediterraneo. Un territorio votato alla Blue Economy riflette sul suo futuro. Un dialo - facebook.com Vai su Facebook

Nel cuore di Genova, le Strade Nuove custodiscono i Palazzi dei Rolli, gioielli rinascimentali e barocchi Patrimonio UNESCO. Un tempo ospitavano ambasciatori e principi, oggi sono un museo a cielo aperto. Scoprili tutto l’anno e durante i Rolli Days: https://vi - X Vai su X

Genova nel cuore del Mediterraneo, oggi al centro della tappa ligure di Repubblica Insieme; Genova nel cuore del Mediterraneo, l’evento di Repubblica Insieme il 17 settembre alla Borsa; Genova nel cuore del Mediterraneo, l'evento di Repubblica Insieme il 17 settembre alla Borsa.

Il tour Cuore Mediterraneo conquista oltre 11 milioni di utenti - Giunto alla sua settima edizione, Cuore Mediterraneo mette in luce il valore tangibile delle iniziative capillari di sensibilizzazione ... Come scrive rivistanatura.com

Ricrea, il tour Cuore Mediterraneo 2025 raggiunge 11 milioni di utenti - La campagna sulla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio ha coinvolto cittadini e turisti in nove tappe lungo le coste italiane e ha generato oltre 3 milioni di interazioni online, unendo ... Da ecodallecitta.it