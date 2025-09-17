Genova falsi e truffe nelle attività doganali chiesto il processo per dieci ex manager della Weltra
Per il pm coinvolti anche dei dipendenti della società, che ne frattempo ha cambiato i suoi vertici. L'udienza preliminare è stata fissata il 14 ottobre Il pm Andrea Ranalli ha chiesto il rinvio a giudizio per dieci tra ex manager e dipendenti della Weltra Trasporti Internazionali spa, societ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
