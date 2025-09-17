Genova consigliere Pd alla capogruppo FdI | Vi abbiamo già appesi una volta

Imolaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

il consigliere Pd, Claudio Chiarotti, ha urlato alla capogruppo di Fratelli d'Italia ''vi abbiamo già appesi per i piedi una volta''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

