Genova consigliere comunale Pd attacca FdI in Aula | Vi abbiamo già appesi una volta Poi le scuse

Bagarre in Consiglio comunale a Genova dove oggi il centrodestra ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk. A scatenare le polemica la frase del consigliere Pd Claudio Chiarotti contro FdI: "Non dite ca***te, vi abbiamo già appeso per i piedi una volta". Immediata la reazione della sindaca Silvia Salis che ha preso le distanze. Dopo sono arrivate anche le scuse di Chiarotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it