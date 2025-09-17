Genova condanne per l’evocazione dem di Piazzale Loreto e solidarietà a Bianchi | a sinistra tutto tace O quasi video

Solidarietà alla capogruppo di FdI al Comune di Genova, Alessandra Bianchi, dalla sinistra nazionale non ne è arrivata. E, allo stato attuale, non risultano neanche prese di distanza dalla frase «vi abbiamo già appeso per i piedi una volta» pronunciata al suo indirizzo, in Aula, dal consigliere Pd Claudio Chiarotti, mentre il centrodestra chiedeva di tributare un minuto di silenzio alla memoria di Charlie Kirk. L’unica timida eccezione che si registra, diverse ore dopo i fatti, è quella della capogruppo al Senato di Italia Viva, Raffaella Paita: «Le parole del consigliere comunale di Genova Claudio Chiarotti sono state gravi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

