Genocidio in corso nella Striscia di Gaza | nuova manifestazione a Brindisi
«A Gaza è in corso un genocidio. Lo dicono ormai anche le Nazioni Unite e lo testimoniano i numeri delle vittime. Migliaia di bambini sono stati uccisi sotto le bombe. Ospedali, scuole e abitazioni civili sono stati distrutti. La popolazione è allo stremo, senza cibo, senza acqua, senza cure. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: genocidio - corso
A Gaza in corso un genocidio contro i palestinesi, Israele commemora l’olocausto, ma nega e ignora demolizione e pulizia etnica nella Striscia
Pagliai, MCL Arezzo: “Si fermi il genocidio in corso a Gaza”
Gaza, il sondaggio: "Quasi 2 italiani su 3 crede che sia in corso un genocidio, per il 47% Israele si comporta come la Germania nazista"
Atto di accusa dell’Onu: “Nella Striscia in corso un genocidio” - X Vai su X
*Il mondo del lavoro si unisce contro il genocidio in Palestina.* Di fronte al genocidio in corso a Gaza, il mondo del lavoro si mobilita. È un segnale importante: la solidarietà concreta passa anche dalle piazze, dalle fabbriche, dalle scuole, dagli ospedali, ovun - facebook.com Vai su Facebook
A Gaza assistiamo a un genocidio; Atto di accusa dell’Onu: “Nella Striscia in corso un genocidio”; Smotrich: La Striscia è un' Eldorado immobiliare da spartire con gli Usa. L'Ue sanziona Israele - Giorgia Meloni: La reazione di Israele è decisamente sproporzionata. Non condividiamo l'occupazione di Gaza City.
“Fermare il genocidio a Gaza”: in Toscana sciopero generale Cgil - “Fermare il genocidio a Gaza”: la Cgil, alla luce degli ultimi eventi in corso nella Striscia, ha indetto a livello nazionale una giornata di mobilitazione, venerdì 19 settembre, con modalità che poss ... Scrive radiosienatv.it
“A Gaza è genocidio”. Le ragioni della Commissione Onu e cosa dice la Convenzione del 1948 - Le conclusioni del comitato investigativo indipendente delle Nazioni Unite: “Israele ha agito con l'intento di distruggere i palestinesi nella Striscia”. Segnala quotidiano.net