Se i ricordi delle serate passate a sfidare gli amici su Out Run, Lotus Turbo Challenge o Top Gear vi scaldano il cuore, allora dovreste tenere d’occhio un nome: Driftin’ Rage. Mauro Xavier, noto anche come MXRetroDev, sta infatti lavorando a un nuovissimo titolo per la nostra amatissima Sega Mega DriveGenesis che promette di catturare lo spirito irriverente e adrenalinico delle corse arcade degli anni ’90. E la buona notizia è che potete provarne un primissimo assaggio subito! L’autore ha infatti rilasciato una alpha demo ROM (versione 0.01a) sul suo Patreon, un gesto con cui vuole mostrare le sue intenzioni e, soprattutto, ascoltare il back della comunità retrò. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

© Gamesandconsoles.net - [GENESIS/MD] Driftin' Rage: La Folle Corse Arcade per Sega Genesis è in Arrivo! Scopri la Prima Demo