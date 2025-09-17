GENESIS MD Driftin’ Rage | La Folle Corse Arcade per Sega Genesis è in Arrivo! Scopri la Prima Demo

Gamesandconsoles.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se i ricordi delle serate passate a sfidare gli amici su  Out Run,  Lotus Turbo Challenge  o  Top Gear  vi scaldano il cuore, allora dovreste tenere d’occhio un nome:  DriftinRage. Mauro Xavier, noto anche come  MXRetroDev, sta infatti lavorando a un nuovissimo titolo per la nostra amatissima  Sega Mega DriveGenesis  che promette di catturare lo spirito irriverente e adrenalinico delle corse arcade degli anni ’90. E la buona notizia è che potete provarne un primissimo assaggio  subito! L’autore ha infatti rilasciato una  alpha demo ROM (versione 0.01a)  sul suo Patreon, un gesto con cui vuole mostrare le sue intenzioni e, soprattutto, ascoltare il back della comunità retrò. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

