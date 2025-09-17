Gene Gnocchi Franco Mussida e Gad Lerner tra i prossimi ospiti del PeM! Festival 2025

Saranno Gene Gnocchi, Franco Mussida e Gad Lerner i prossimi ospiti della 20 a edizione del PeM! Festival 2025, “PeM! Festival – Parole e musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni diretta dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus che si articola su dieci comuni, con capofila San Salvatore Monferrato. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. La 20ª edizione del festival “PeM! Parole e Musica in Monferrato” prosegue fino al 9 ottobre. Continua a ritmo serrato la 20ª edizione del PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato, una delle rassegne culturali più importanti del Piemonte, che quest’anno ha preso il via con un calendario ricco di ospiti di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

