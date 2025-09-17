Gen V – Stagione 2 | quando è ambientata la seconda stagione nella linea temporale di The Boys
La seconda stagione di Gen V continua la narrazione generale della serie The Boys, lasciando alcune domande aperte riguardo alla linea temporale. La satira dark sui supereroi di Amazon ha preso vita propria, mentre il pubblico attende non solo la quinta e ultima stagione di The Boys, ma anche il futuro di Gen V e di molti altri spin-off. La prima stagione di Gen V si è svolta tra la terza e la quarta stagione di The Boys, stabilendo una continuità tra le serie. La prossima serie spin-off, Vought Rising, sarà ambientata molto prima, esaminando il mondo immaginario degli anni ’50. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
