Gen v stagione 2 | la scena iniziale supera i record di the boys

La seconda stagione di Gen V, spin-off della celebre serie The Boys, si apre con una scena che stabilisce un nuovo record di crudeltà e shock. Dopo sei anni dall'esordio del franchise, questa nuova stagione si conferma come uno dei prodotti televisivi più disturbanti e provocatori, mantenendo alta la tensione e il livello di violenza. l'apertura choc della seconda stagione di Gen V. una scena d'apertura senza precedenti nel mondo di The Boys. Il primo episodio si distingue per un'introduzione estremamente cruda, che mette in evidenza un esperimento scientifico fallito. La scena mostra uomini che vomitano sangue, si incendiano, si dissolvono o implodono in modo estremamente violento.

