Gen V – Stagione 2 | la scena iniziale batte il record dell’universo di The Boys

La scena iniziale della seconda stagione di Gen V stabilisce un nuovo standard per il franchise, sei anni dopo il suo esordio. La serie The Boys di Prime Video è nota per i suoi contenuti ripugnanti, con la serie che cerca costantemente di superare se stessa con scene sessuali, violente o semplicemente disgustose. La prima serie spin-off, Gen V, non è da meno. Per chi ama i supereroi e gli shock più inquietanti disponibili nella televisione mainstream, questo franchise è perfetto. Fortunatamente, la seconda stagione di Gen V è iniziata oggi su Prime Video e la scena iniziale della stagione non mostra alcun segno di cedimento in termini di contenuti raccapriccianti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it