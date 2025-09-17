Gen v stagione 2 | il destino di andre e l’eredità di chance perdomo
La seconda stagione di Gen V si apre con un importante cambiamento legato alla scomparsa di uno dei personaggi principali, Andre. La morte dell’attore Chance Perdomo ha lasciato un’impronta profonda sulla produzione e sui fan, sollevando interrogativi sul destino del suo personaggio all’interno della narrazione. Questo articolo analizza gli sviluppi della serie riguardo a Andre, il modo in cui la produzione ha deciso di onorare l’attore e le implicazioni per la trama futura. cosa è successo ad andre nella seconda stagione di gen v. la morte di andre e le conseguenze narrative. All’inizio della seconda stagione, viene subito rivelato che Andre non è più tra i vivi, deceduto tra le stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
