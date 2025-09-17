Gen V 2 | scopri trama cast e sede delle riprese della serie su Prime Video
La seconda stagione di Gen V, spin-off della popolare serie The Boys, ha fatto il suo debutto su Prime Video il 17 settembre 2025. Ambientata nell’ambiente accademico della Godolkin University, questa produzione approfondisce le vicende di un gruppo di giovani supereroi alle prese con poteri instabili, traumi personali e un mondo in rapido cambiamento. La narrazione si collega direttamente agli eventi di The Boys 4, introducendo nuovi segreti e svelando dettagli legati al misterioso Progetto Odessa. In questo contesto, l’articolo analizza gli aspetti principali della stagione, dal cast alle location delle riprese, fino alla trama e ai personaggi coinvolti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
