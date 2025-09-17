gen v 2 e quella scena di nudo che sta facendo impazzire il web

La seconda stagione di Gen V, lo spin-off di The Boys, è tornata, portando con sé una miscela esplosiva di caos, satira e momenti al limite del grottesco. Questa nuova stagione, dedicata alla memoria di Chance Perdomo, interprete di Andre, affronta la sua scomparsa in modo toccante, intrecciando il lutto con la tipica irriverenza della serie. Ma c’è stato un momento all’interno degli episodi che ha sconvolto gli spettatori. La seconda stagione non delude le aspettative in termini di scene oltraggiose, tra cui una sequenza nella stanza degli spogliatoi maschili che ha fatto parlare molto di sé. La serie continua a spingere sull’acceleratore della satira politica e sociale, prendendo di mira la mercificazione della salute mentale e dell’identità di genere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

