Gemelline con una malattia rara grazie alla cena al castello raccolti 3mila euro per le costose cure
Una serata con momenti speciali, buon cibo e tanto cuore, dedicata interamente alla solidarietà. E' quella che si svolta lunedì 15 settembre al Castello di Ribano di Savignano sul Rubicone, dal titolo "Una cena per Gemme Rare". Organizzata da Nicola Valzania, hair stylist del salone "Hairstudio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
