Gela rete di spaccio dal carcere con cellulari arrivati dai droni | 15 arresti
I Carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, considerate "appartenenti ad un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti". A tutti è stata contestata l'aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa di Gela, il clan Rinzivillo. L'operazione, hanno riferito gli inquirenti, "ha disarticolato un canale di approvvigionamento di hashish e cocaina destinato alle piazze di spaccio di Gela, ove l’organizzazione poteva contare anche sulla disponibilità di armi". Secondo quanto emerso, tre degli indagati partecipavano alla vita associativa pur essendo detenuti, "sfruttando la possibilità di introdurre illecitamente in carcere telefoni cellulari – oltre che stupefacente – attraverso l’utilizzo di droni". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
