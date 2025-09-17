ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione “The Wall” dei Carabinieri a Gela. Quindici persone sono state arrestate con l’accusa di traffico di droga, detenzione illegale di armi e munizioni, e con l’aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa Rinzivillo di Gela. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Caltanissetta su richiesta della DDA, ha portato 13 indagati in carcere e 2 ai domiciliari con braccialetto elettronico, mentre un altro è ancora ricercato. Droga e telefonini introdotti in carcere con i droni. Secondo le indagini, attive tra maggio 2024 e giugno 2025, l’organizzazione gestiva un vasto traffico di hashish, cocaina e crack, approvvigionandosi in Lombardia, Liguria, Calabria e Palermo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gela, mafia e traffico di droga: 15 arresti, droni usati per portare cellulari in carcere