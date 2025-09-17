**Gela | ' guidavano rete spaccio dal carcere con cellulari arrivati dai droni' 15 arresti**
Palermo, 17 set. (Adnkronos) - I Carabinieri di Caltanissetta stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, ritenute "appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti". A loro viene contestata l'aggravante di aver favorito la famiglia mafiosa di Gela, clan Rinzivillo. L'operazione "ha disarticolato un canale di approvvigionamento di hashish e cocaina destinato alle piazze di spaccio di Gela, ove l'organizzazione poteva contare anche sulla disponibilità di armi". Secondo quanto ricostruito, tre degli indagati partecipavano alla vita associativa pur essendo detenuti, "sfruttando la possibilità di introdurre illecitamente in carcere telefoni cellulari – oltre che stupefacente – attraverso l'utilizzo di droni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
