Londra, 17 set. (Adnkronos) - Per la seconda volta, Donald Trump è stato accolto da un monarca britannico in visita di Stato. Il presidente degli Stati Uniti ha stretto la mano di re Carlo e i due si sono intrattenuti, assieme al principe di Galles, in una conversazione fuori dal Castello di Windsor. La first lady Melania, la regina Camilla e la principessa Kate si sono riunite in un gruppo a parte, vicine ai rispettivi mariti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gb: re Carlo e la regina Camilla accolgono Trump e Melania fuori dal Castello di Windsor