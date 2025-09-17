Gb proiettate foto di Trump con Epstein su mura del Castello di Windsor

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Windsor, 17 set. (askanews) - Sulle mura del Castello di Windsor sono state proiettate alcune foto di Donald Trump in compagnia di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali prima di morire in carcere, a poche ore dall'arrivo del presidente Usa a Londra per la sua seconda visita di Stato. Ci sono state altre proteste contro l'arrivo in Gran Bretagna del presidente Usa. Trump e la first lady Melania sono attesi al Castello in giornata per una serie di eventi e celebrazioni con re Carlo III e la regina Camilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

gb proiettate foto di trump con epstein su mura del castello di windsor

© Quotidiano.net - Gb, proiettate foto di Trump con Epstein su mura del Castello di Windsor

In questa notizia si parla di: proiettate - trump

L’accoglienza a Trump a Londra: le foto con Epstein proiettate sul castello di Windsor

Trump a Londra, sul tavolo “accordi tecnologici” per £31mld e sconto su dazi; proiettate foto tycoon-Epstein su torre Windsor, arrestati 4 attivisti

Gb, sul castello di Windsor proiettate le foto di Trump con Epstein: 4 arresti

Gb, sul castello di Windsor proiettate le foto di Trump con Epstein: 4 arresti; Gb, proiettate foto di Trump con Epstein su mura del Castello di Windsor; Trump da re Carlo a Windsor, sarà una grande giornata.

Gb, sul castello di Windsor proiettate le foto di Trump con Epstein: 4 arresti - Sulle mura del Castello di Windsor sono state proiettate alcune foto di Donald Trump in compagnia di Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali prima di morire in carcere, a poche ore dall'arrivo ... Segnala msn.com

gb proiettate foto trumpProiettano foto di Trump con Epstein sul Castello di Windsor: quattro arresti - La manifestazione, guidata dal gruppo 'Led by Donkeys', è iniziata poco dopo l’arrivo del presidente degli Stati Uniti nel Regno Unito per una visita di Stato ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gb Proiettate Foto Trump