Gb | foto di Trump ed Epstein proiettata su un camion a Windsor
Londra, 17 set. (Adnkronos) - Mentre Trump si prepara a incontrare re Carlo, un'immagine che ritrae Donald Trump e il condannato per reati sessuali Jeffery Epstein è apparsa sul lato di un furgone a Windsor. Il testo di accompagnamento recita: "Benvenuto nel Regno Unito, Donald". Ieri quattro uomini erano stati arrestati dopo che le immagini del presidente degli Stati Uniti e del finanziere erano state proiettate sul Castello di Windsor. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Trump-Epstein, una gigantografia al castello di Windsor: la protesta per la visita del Tycoon in Gran Bretagna - X Vai su X
Il gruppo politico Everyone Hates Elon srotola sul prato all'esterno del Castello di Windsor una foto di 400 metri quadrati che mostra due giovani Epstein e Trump sorridenti uno accanto all'altro, in ottimi rapporti. Un "benvenuto" speciale con l'obiettivo dichiarat - facebook.com Vai su Facebook
