Gb | foto di Trump ed Epstein proiettata su un camion a Windsor

Londra, 17 set. (Adnkronos) - Mentre Trump si prepara a incontrare re Carlo, un'immagine che ritrae Donald Trump e il condannato per reati sessuali Jeffery Epstein è apparsa sul lato di un furgone a Windsor. Il testo di accompagnamento recita: "Benvenuto nel Regno Unito, Donald". Ieri quattro uomini erano stati arrestati dopo che le immagini del presidente degli Stati Uniti e del finanziere erano state proiettate sul Castello di Windsor. 🔗 Leggi su Iltempo.it

