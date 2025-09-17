Gaza stasera la manifestazione in centro con aggiornamenti dalla Flotilla

Stasera, mercoledì 17 settembre 2025 dalle ore 20, si svolgerà in piazza De Ferrari nel pieno centro di Genova il presidio lanciato da Music For Peace. "Non possiamo restare in silenzio"‘Gaza sta bruciando: scendi in piazza’ è lo slogan scelto dai promotori per la chiamata a raccolta: "In seguito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Trump: «Stasera rivedo Netanyahu, bisogna trovare soluzione per Gaza». E Bibi: «Spero in un accordo il prima possibile»

Gaza, l’esercito israeliano annuncia una «pausa tattica» per l’arrivo degli aiuti umanitari. Stop alle operazioni militari fino alle 19 di stasera

Assisi farà risuonare stasera la campana civica per mandare un messaggio: "Salvare Gaza. Stop guerra"

gaza stasera manifestazione centro'Blocchiamo tutto per Gaza', manifestazione a Firenze - " Blocchiamo tutto per Gaza, fermiamo il sionismo ", è la manifestazione che si terrà stasera in centro, chiamata dai Giovani Palestinesi Firenze, in seguito alle ... Come scrive 055firenze.it

gaza stasera manifestazione centroManifestazione per la Palestina a Pisa: incendiata una bandiera di Israele - Ottocento persone hanno manifestato per la Palestina nel centro di Pisa. Scrive gonews.it

