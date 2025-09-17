Gaza Smotrich da choc | E’ una miniera d’oro un grande investimento da spartire con gli Usa
Considerando come l’avanzata di Israele a Gaza City con Carri di Gedeone II stia proseguendo senza alcun timore, sembra che si stia già, o comunque di nuovo, riflettendo sul temuto “day after“. Ad intervenire senza troppa remore è proprio il governo di Benjamin Netanyahu per voce del ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, che ha illustrato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
