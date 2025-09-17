In un settembre già segnato da 66 scioperi nei trasporti, i lavoratori italiani si preparano a una nuova giornata di protesta. La Cgil ha proclamato per venerd ì 19 settembre una mobilitazione nazionale contro "il massacro a Gaza ", che coinvolgerà anche la provincia di Lecco con un presidio in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - sciopero

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

Gaza, leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame

Gaza, leader sannita inizia lo sciopero della fame

Anche Napoli si fermerà il prossimo 22 settembre, in occasione dello sciopero nazionale in favore di Gaza e della Palestina. I mezzi pubblici saranno paralizzati, attesa per le scuole - facebook.com Vai su Facebook

GUERRA NELLA STRISCIA DI GAZA, USB BASILICATA ADERISCE ALLO SCIOPERO NAZIONALE DEL 22 SETTEMBRE - X Vai su X

Per Gaza: Cgil, 19 settembre 2025 scioperi e mobilitazioni in tutta Italia; 19 settembre, giorno della mobilitazione Cgil per Gaza. Le piazze; Gaza, sciopero in tutta Italia venerdì 19 settembre: a Lecco presidio in piazza Diaz.

Gaza, sciopero in tutta Italia venerdì 19 settembre: a Lecco presidio in piazza Diaz - La mobilitazione nazionale indetta da Maurizio Landini per "fermare il massacro" nella Striscia ... Come scrive leccotoday.it

Sciopero generale lunedì 22 settembre per Gaza, a rischio settori pubblici e privati: gli orari dello stop - Lo sciopero generale di lunedì 22 settembre sarà di 24 ore coinvolgendo tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata lavorativa ... Segnala fanpage.it