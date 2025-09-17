Gaza Riviera Smotrich rilancia il piano | Striscia è un Eldorado immobiliare in trattativa con gli Usa per investimenti e ricostruzione

Il ministro, tra i più estremisti del governo Netanyahu assieme a Ben-Gvir, nel corso dell'Urban Renewal Summit a Tel Aviv ha rivelato come alla fine della guerra, la Striscia di Gaza potrà essere considerata come una "miniera d'oro immobiliare", e che sono in corso contatti con Trump per la spartiz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

