Il ministro, tra i più estremisti del governo Netanyahu assieme a Ben-Gvir, nel corso dell'Urban Renewal Summit a Tel Aviv ha rivelato come alla fine della guerra, la Striscia di Gaza potrà essere considerata come una "miniera d'oro immobiliare", e che sono in corso contatti con Trump per la spartiz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “Gaza Riviera”, Smotrich rilancia il piano: “Striscia è un Eldorado immobiliare, in trattativa con gli Usa per investimenti e ricostruzione”