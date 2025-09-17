Gaza muore un operatore di Medici Senza Frontiere | Non esiste alcun luogo sicuro

Un altro lutto per Medici Senza Frontiere. L’organizzazione umanitaria ha annunciato la morte di Hussein Alnajjar, infermiere palestinese rimasto ferito cinque giorni fa in seguito a un attacco aereo israeliano vicino alla sua tenda a Gaza. Con lui erano rimaste ferite anche la cognata e il nipote. Hussein è il tredicesimo operatore di Msf a perdere la vita dall’inizio del conflitto. La nota di Medici Senza Frontiere. “ Non si tratta di un tragico incidente, ma dell’ennesima dimostrazione che a Gaza non esiste alcun luogo sicuro ”, ha dichiarato Msf in un comunicato, esprimendo indignazione per la prosecuzione della violenza militare che continua a colpire i civili e i lavoratori umanitari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

